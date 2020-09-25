غداً.. أولي جلسات محاكمة القيادي هشام الدريني وآخرين بـ "إرهاب كرداسة"

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
تنظر غدًا السبت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، أولى جلسات محاكمة هشام الدرينى، أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وآخرين.

 وذلك في القضية- رقم 679 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، على خلفية اتهامهم بالإعداد والتجهيز لارتكاب جرائم إرهابية بمنطقة كرداسة.

نسبت النيابة العامة للمتهم هشام السيد ربيع الدريني أنه في يوم 12 يناير الماضي تم الإعداد والتجهيز لارتكاب جريمة إرهابية والترويج بالفعل والقول لأفكار متطرفة تهدف لهدم مؤسسات الدولة والنيل من قياداتها والتظاهر بدون ترخيص بمنطقة كرداسة، والإنضمام لجماعة إرهابية.

وجهت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


ونسبت النيابة للمتهمين جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.


وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى إتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.


كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.   

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مباحث كرداسة كرداسة بوابة الفجر النيل الجماعه الإرهابية إرهاب كرداسة

أخبار تهمك

برشلونة يرفض ضم نجم يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يُحدد ثلاث جنسيات لاختيار خليفة فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

بديل فتحي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فرمان ناري من لجنة الأندية والقيم باللجنة الأولمبية ضد رئيس الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ حوالي 21 ساعة

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ 41 دقيقة

شكوى جديدة من محمود الخطيب ضد رئيس الزمالك (مستند)

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجآة مدوية.. الزمالك يخطط لضم نجم يوفنتوس السابق

منذ أقل من ساعتين

الدينامو.. الأهلي يُحدد موعد تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يقترب من حسم الصفقة المنتظرة

منذ 39 دقيقة

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

منذ ساعتين و 38 دقيقة

كاف يكشف حقيقة مشاركة الكعبي أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري من الخطيب بشأن ميركاتو الأهلي الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

رغم تألقه.. آرسنال يتخذ قرارا صادما ضد محمد النني

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

تجديد حبس 10 متهمين بتهمة نشر أخبار ومعلومات كاذبة 15 يومًا

الدواعي الأمنية تؤجل نظر تجديد حبس المتهمين بـ"الصفافير"

عاجل.. إخلاء سبيل عدد من المتهمين بقضية "الصفافير" بتدابير احترازية

تجديد حبس 10 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

بالأسماء.. إخلاء سبيل 6 متهمين في قضية "الصفافير"

إخلاء سبيل متهمة بتدبير احترازية في قضية الصفافير

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:28 م

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

02:31 م

رغم تألقه.. آرسنال يتخذ قرارا صادما ضد محمد النني

02:55 م

مفاجآة مدوية.. الزمالك يخطط لضم نجم يوفنتوس السابق

03:32 م

عاجل.. فرمان ناري من لجنة الأندية والقيم باللجنة الأولمبية ضد رئيس الزمالك

03:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»