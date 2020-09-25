شاهد.. أحدث ظهور لحسني شتا بإنستجرام

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:10 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازل الفنان حسني شتا جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر حسني بالصورة بالكاجول مرتدي تيشرت أبيض وفوقه چاكت چينز ، وعلق علي الصورة قائلاً:" اللي مستحملكش ميستهلكش".



وعلي صعيد أخر يعد مسلسل "ليالينا 80" آخر أعمال حسني شتا والذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي ، وتدور أحداثة في إطار إجتماعي في فترة الخمسينات ، حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، وتدور الأحداث حولهم.



ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم إياد نصار وغادة عادل وخالد الصاوي وصابرين وميدو عادل ومحمد علي رزق وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

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