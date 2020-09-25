مصر للطيران تسير غدا 48 رحلة دولية وداخلية لنقل 6 آلاف راكب

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:20 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الجمعة عن تسيير 48 رحلة دولية، غدا السبت، لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.


وقالت مصر للطيران في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلى كل من امستردام، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت،أكرا، جنيف، لندن، تونس، ميلانو،موسكو، برلين، فيينا، أديس أبابا، بغداد، الخرطوم، الشارقة، تونس، بيروت،المدينة المنورة، البحرين، نيويورك، مدريد، أبوجا، بغداد، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي، جدة، الرياض، الدمام  و7 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ،  ثلاث رحلات جوية إلي الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 6 آلاف راكب.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.
ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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