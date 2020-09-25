خطوات صرف نفقة المطلقة من بنك ناصر الاجتماعي عن طريق المحمول والشروط المطلوبة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:11 م
بنك ناصر الاجتماعي
بنك ناصر الاجتماعي
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خطوات صرف نفقة المطلقة من بنك ناصر الاجتماعي عن طريق المحمول والشروط المطلوبة

توفر وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إعالة الطفل للمطلقات عبر الهاتف المحمول الخاص ببنك ناصر الاجتماعي لتقليل نفقة الطفل وتجنب المدخرات الشهرية قبل أن ينفق فرع بنك ناصر إعالة الطفل للمطلقات إنه جنيه مصري لكل تغيير بقيمة 100 جنيه إسترليني، في الأسطر التالية، سننشر خطوات دفع الدعم عبر الهاتف المحمول.

صرف نفقة المطلقة عن طريق المحمول من بنك ناصر
في البداية يجب أن تكون السيدة المطلقة مستعدة لإنفاق الأموال على الهواتف المحمولة ، حتى تتمكن من اتخاذ الخطوات التالية:

- إزالة النماذج الخاصة من أي شركة تابعة للشركة تقدم خدمة الهاتف المحمول.
- يمكن لأي شركة تابعة لبنك ناصر الاجتماعي تقديم طلب.
- قم بتعبئة البيانات وإرسالها.
- يرسل مشغل الهاتف المحمول رموزًا لاستهلاك الطعام كل شهر.
- قررت أن تقوم الشركة بتغيير هذا الرمز كل شهر لضمان أمان المعاملة.
- أنفقت صاحبة الطعام مصاريفها الخاصة على إحدى الشركات التابعة لمشغل الهاتف المحمول وظهرت الرمز المرسل لها في الرسالة النصية دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك.

قيمة النفقة ومستحقيها
ويذكر البنك أن الحد الأقصى لمبلغ الرسوم المصرفية المعلقة لا يتجاوز خمسمائة جنيه مصري شهريًا.

يتم تحديد المبلغ بحيث يمكن للوكالة المنفذة أن تحصل بسهولة على إعالة الطفل من الشخص الذي يمنح المعاش (أي الزوج) بعد الحصول على جائزة النفقة، بلغ عدد المستفيدين من المعاملة عن طريق بنك ناصر 400 ألف.

يشمل الدعم المحدود لبنك ناصر الأزواج أو الزوجات المطلقات أو الأطفال أو الآباء من الجنسية المصرية ، ويتم تكبد المصاريف من خلال فرع البنك في مكان إقامة المجرم ، والتي تستند إلى الطلب المقدم من قبل هو أو وكيله الشخصي أو محاميه.

يقدم بنك ناصر دائمًا أفضل الخدمات للمواطنين ويقدم القروض هذا ما يبحث عنه الكثير من الناس. خلال هذه الفترة، يريد الأشخاص حقًا معرفة نسبة التكلفة المطلقة، لذلك أظهرنا لك جميع التفاصيل في الأسطر القليلة الأولى، نتنمى أن تجده مفيد.

خطوات صرف نفقة المطلقة من بنك ناصر الاجتماعي عن طريق المحمول والشروط المطلوبة

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