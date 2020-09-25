روما يحدد بديل دجيكو من ريال مدريد

تحدث تقرير صحفي إيطالي، عن رغبة مسؤولي روما الإيطالي في التعاقد مع أحد النجوم الواعدين في ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

روما يتسهدف ضم بورخا مايورال

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن مسؤولي روما بدأوا محادثاتهم مع نظرائهم في ريال مدريد لضم المهاجم الشاب بورخا مايورال، خصوصًا أن مفاوضاتهم مع نابولي لضم البولندي أركاديوش ميليك، قد توقفت.

وينتهي عقد مايورال (23 عامًا) مع ريال مدريد في صيف 2021، إلا أن زين الدين زيدان، المدير الفني للريال، تحدث عنه بشكل إيجابي، ويدرس الإبقاء عليه.

وارتبط اسم مايورال مؤخرًا بالانتقال إلى لاتسيو الإيطالي خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية.