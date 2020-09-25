ننشر شروط التسجيل في مسابقة السكة الحديد 2020 والأوراق المطلوبة والتخصصات

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:52 ص
مسابقة السكة الحديد 2020
مسابقة السكة الحديد 2020
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ننشر شروط التسجيل في مسابقة السكة الحديد 2020 والأوراق المطلوبة والتخصصات

قامت الهيئة العامة للسكك الحديدية بالاعلان عن مسابقة جديدة، حيث يتم الالتحاق ببعض الوظائف من خلال التقدم لهذه المسابقة، كما وضعت بعض الشروط لابد من توافرها حتى يتم قبول الشخص في مسابقة السكة الحديد، كما وضحت بعد ذلك عن أهم الأوراق التي توفرها مع الشخص المتقدم في المسابقة، وفيما يلي سوف نتعرف على اهم التخصصات والاوراق والشروط المطلوبة للتقديم في مسابقة السكة الحديد.

شروط القبول في مسابقة السكة الحديد
 هناك بعض الشروط التي تم الإعلان عنها وذلك للقبول في مسابقة السكة الحديد ولا بد من توافرها حتى يتم قبول الشخص في التقديمات المعلنة، وهذه الشروط هي:

- لابد أن يكون الشخص المتقدم حاصلا على مجموع في الثانوية العامة أو الدبلوم لا يقل عن 70 %.
- لابد أن يكون الشخص المتقدم من سكان المنطقة التي يتم التقديم فيها.
- لابد من توافر مبلغ 750 جنيه مع الشخص المتقدم ودفعها كرسوم بدائية للتقديم.

الأوراق المطلوبة في تقديم مسابقة السكة الحديد
هناك بعض الأوراق المطلوبة في تقديم مسابقة السكة الحديد لابد من توافرها مع الشخص المتقدم للمسابقة، وهذه الأوراق هي:

- لابد من احضار شهاده المؤهل الدراسي.
- لابد أن تتوافر مع الشخص البطاقه الشخصيه ولا تكون منتهية.
- لابد أن يكون مع الشخص عدد من الصور الشخصية الخاصة به لا يقل عن أربع صور.
- لابد من احضار صورة الحواله البريديه.
- ملف ورقي كبير الحجم.
- اما اذا كان الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في هذه الحالة لابد من احضار مستندات تثبت ذلك.


التخصصات المطلوبة في مسابقة السكة الحديد
 يوجد الكثير من التخصصات المطلوبة في مسابقة السكة الحديد، ومن أهم هذه التخصصات ما يلي:

- مهندس مدني 
- مهندس كهرباء 
- مهندس ميكانيكا 
- مهندس ثالث
- فني كهرباء رابع 
- فني مناورة رابع
- فني حركة وبلوك رابع 
- فنى براد رابع
- مساعد قائد قطارات رابع 
- مشرف قطارات رابع
- فني ميكانيكي رابع
- فني مزلقان رابع 
- صرف تذاكر رابع
- فني تمديدات سكة الحديد

ننشر شروط التسجيل في مسابقة السكة الحديد 2020 والأوراق المطلوبة والتخصصات

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