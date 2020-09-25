أسعار الذهب العالمية تتحول إلى الارتفاع بعد أيام من التراجعات

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
محمد عصام
Advertisements

صعدت أسعار الذهب يوم الجمعة إذ تراجع الدولار وعادت الآمال بشأن مزيد من إجراءات التحفيز في الولايات المتحدة للظهور مجددا، لكن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أغسطس.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 %  إلى 1873.83 دولار للأوقية ، لكن الأسعار منخفضة نحو أربعة بالمئة في الأسبوع إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار بوجه عام.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1879.20 دولار.

ونزل مؤشر الدولار عن ذروة شهرين لكنه يتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل نيسان، مرتفعا 1.5 بالمئة، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار الذهب ما يزيد عن 20 % منذ بداية العام الجاري إذ قدمت بنوك مركزية في أنحاء العالم تحفيزات وخفضت أسعار الفائدة إلى قرب الصفر لمواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 % إلى 23.32 دولار للأوقية وزاد البلاتين 1% إلى 856.93 دولار. والمعدنان على مسار تسجيل أسوأ أسبوع منذ منتصف مارس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الذهب العالمي اسعار الذهب العالمي

أخبار تهمك

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ يومين

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 18 ساعة

الصحة: تسجيل 138 إصابة جديدة بكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير : مرشح أجنبي واثنان محليان لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ يوم

فرمان ناري من الخطيب بشأن ميركاتو الأهلي الصيفي

منذ ساعة و 16 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

منذ حوالي 14 ساعة

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

آرسنال يصر على ضم نجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يهدد مدربه رينيه فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

صحيفة إيطالية: صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ يوم

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب تستقر بعد ملامستها أدنى مستوى فى أسبوع

أسعار الذهب تواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الجمعة

أسعار الذهب العالمية ترتفع إلى أعلى مستويتها في شهرين

أسعار الدولار تضغط على سعر الذهب في الأسواق العالمية

جنيهان تراجع فى أسعار الذهب مع احتفاظ المعدن الأصفر بالمكاسب الأسبوعية

الذهب يواصل ارتفاعه القياسي فوق مستوى 2000 دولار

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:41 ص

آرسنال يصر على ضم نجم برشلونة

فرمان ناري من الخطيب بشأن ميركاتو الأهلي الصيفي

11:20 ص

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

08:25 ص

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

06:33 م

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

08:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»