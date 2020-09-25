أسعار الذهب العالمية تتحول إلى الارتفاع بعد أيام من التراجعات

صعدت أسعار الذهب يوم الجمعة إذ تراجع الدولار وعادت الآمال بشأن مزيد من إجراءات التحفيز في الولايات المتحدة للظهور مجددا، لكن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أغسطس.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1873.83 دولار للأوقية ، لكن الأسعار منخفضة نحو أربعة بالمئة في الأسبوع إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار بوجه عام.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1879.20 دولار.

ونزل مؤشر الدولار عن ذروة شهرين لكنه يتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل نيسان، مرتفعا 1.5 بالمئة، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار الذهب ما يزيد عن 20 % منذ بداية العام الجاري إذ قدمت بنوك مركزية في أنحاء العالم تحفيزات وخفضت أسعار الفائدة إلى قرب الصفر لمواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 % إلى 23.32 دولار للأوقية وزاد البلاتين 1% إلى 856.93 دولار. والمعدنان على مسار تسجيل أسوأ أسبوع منذ منتصف مارس.