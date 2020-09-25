يدخل المرحلة الثالثة من التجارب في أكتوبر.. ما هو لقاح كوفاكسين الهندي؟

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:04 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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"كوفاكسين".. اسم لقاح ظهر على الساحة بقوة خلال الساعات الأخيرة، بعدما أعلنت الهند أنه سيتم بداية المرحلة الثالثة من التجارب السريرة بشأنه في أكتوبر المقبل، ليطرح أملا جديدا بين شعوب العالم بشأن اكتشاف لقاح قد ينهي على وباء كورونا.

يذكر أنه في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن لقاح كوفاكسين الهندي الذي يدخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في أكتوبر:

1- تخطط شركة Bharat Biotech الهندية لبدء المرحلة 3 من التجارب السريرية لـكوفاكسين فى أكتوبر، لاختبار سلامة وفاعلية اللقاح وستجرى التجارب على نحو 25 ألفا إلى 30 ألف شخص.

2- اللقاح طورته شركة Bharat Biotech، بالشراكة مع المجلس الهندىي للبحوث الطبية.

3- أثبتت التجارب أن لقاح كوفاكسين الهندى حقق استجابة مناعية قوية ضد فيروس كورونا فى التجربة التى أجريت على الحيوانات.

4- اللقاح يساهم في نتائج زيادة الأجسام المضادة، والحد من تكاثر فيروس كورونا فى تجويف الأنف، والحلق، وأنسجة الرئة لدى القردة.

5- اللقاح حصل على موافقة من هيئة السيطرة على الأدوية الهندى DCGI، وذلك في 30 يونيو 2020.

6- لقاح كوفاكسين الهندى المحتمل لكورونا قد يكون متاحًا بحلول نهاية هذا العام، وذلك وفق ما أعلنه الدكتور هارش فاردان، وزير الصحة ورعاية الأسرة فى الهند.

وهذا اللقاح المضاد لفيروس كورنا التاجي المستجد ليس الأول الذي يدخل المرحلة الثالثة للتجارب السريرية، فأحصت منظمة الصحة العالمية 35 لقاحًا مرشحًا ويتمّ تقييمه من خلال تجارب سريرية على الإنسان في أنحاء العالم، وهناك ٩ من بين هذه اللقاحات في المرحلة الأخيرة أو تستعدّ لأن تصبح في المرحلة الأخيرة، وهي المرحلة الثالثة للتجارب السريرية ويتمّ فيها تقييم فعالية اللقاح على صعيد واسع يشمل آلاف المتطوّعين.

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