أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري بجميع البنوك اليوم الجمعة 25-9-2020

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:28 ص
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري
الفجر الاقتصادي
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استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم  الجمعة 25-9-2020، أمام الجنيه المصرى ليسجل  بالبنك الأهلى المصرى  18.49 جنيه للشراء و18.75جنيه للبيع، مقابل 18.58 جنيه للشراء و18.76 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

 

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

 

 

18.56 جنيه للشراء.

18.69 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

18.49 جنيه للشراء.

18.75 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

18.59 جنيه للشراء.

18.75 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

 

18.50 جنيه للشراء.

18.81 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

18.49 جنيه للشراء.

18.73 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 

18.57 جنيه للشراء.

18.74 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

18.46 جنيه للشراء.

18.73 جنيه للبيع.

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