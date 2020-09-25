بهذه الطريقة.. نوال الزغبي تصبح على جمهورها

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:28 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة نوال الزغبي ، صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .


وعلقت نوال الزغبى قائله: "صباح الخير وجمعة مباركة "، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات.


يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغان متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة.



وغنت نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" وكلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد. 

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