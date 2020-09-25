الكشف على 995 حالة خلال قافلة طبية بنجع الحي بمدينة قنا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة قامت بتنظيم قافلة طبية بنجع الحىّ بمدينة قنا يومي ٢٣ و٢٤ سبتمبر الجاري وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها، تحت رعاية الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان.

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واوضح الداودى أن القافلة ضمت عيادة متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ٩٩٥ حالة بواقع (٢٨٢ باطنة -٢٦٦ رمد -١٨٥ اطفال -١٨٤ جلدية -٤٣ نساء -٣٥ جراحة) مضيفا انه تم خلال القافلة اجراء فحوصات معملية لعدد ٧٨ حالة وعمل سونار لعدد ٢٣ حالة وانهاء اجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٢٠ حالة بالإضافة الى تحويل ٧ حالات الى المستشفى لاستكمال العلاج ‪. ‬





وأشار الدكتور راجي تواضروس، مدير مديرية الصحة بقنا، إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية يومي الأربعاء والخميس من كل اسبوع في احدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجا منها.





وتابع ان هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الاسبوع عقد ندوتين حضرهما ١٠٤ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 801 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 92644 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 102513 حالة من ضمنهم 92644 حالة تم شفاؤها، و5835 حالة وفاة.



