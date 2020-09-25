أسعار الريال السعودي تستقر مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 25-9-2020

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:00 ص
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 25-9-2020
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 25-9-2020
الفجر الاقتصادي
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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليو الجمعة 25-9-2020 حيث سجل متوسط سعر الريال  فى البنك الأهلى المصرى عند 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر، وجاء سعر الريال السعودى فى البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 

أسعار الريال السعودي اليوم الجمعة 25-9-2020 في جميع البنوك:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

 

4.18  جنيه للشراء .

 4.20  جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

4.09  جنيه للشراء.

4.21  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.09   جنيه للشراء.

4.21   جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

 

4.12   جنيه للشراء.

4.27  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

4.10  جنيه للشراء

4.21  جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 

4.08   جنيه للشراء.

4.20   جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

 

4.16  جنيه للشراء.

4.21  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

 

 4.10  جنيه للشراء

4.21  جنيه للبيع.

 

 

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