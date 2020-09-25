مصرع طفل سقط من علو في قنا

لفظ طفل في الخامسة من عمره، أنفاسه الأخيرة، بعد سقوطه من الطابق الأول، مما أدى إلى إصابته بنزيف في المخ بقرية القنابرة بمركز قوص جنوبي المحافظة.





وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء محمد ابوالمجد، إخطارا من مركز شرطة قوص، يفيد مصرع طفل في الخامسة من عمره، بعد سقوطه من الطابق الأول، مما أدى إلى اصابته بنزيف في المخ بقرية القنابرة بمركز قوص جنوبي المحافظة.





وتم نقل الجثمان إلى مستشفى قوص المركزي، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 801 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 92644 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 102513 حالة من ضمنهم 92644 حالة تم شفاؤها، و5835 حالة وفاة.



