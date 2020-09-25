أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 25-9-2020

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:28 ص
الخضر والفاكهة
الخضر والفاكهة
الفجر الاقتصادي
Advertisements

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 25-9-2020  بجميع الأسواق.



أسعار الخضروات اليوم 

 

سجل كيلو الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه، وتراوح كيلو البطاطس بين 1.5 جنيه و 3.5 جنيه، فيما تراوح  كيلو البصل بين 2.75 و 3.75 جنيه، وتراوحت الكوسة بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، بينما سجلت الفاصوليا بين 14 و20 جنيها.



وبلغ سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، كما تراوح الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات، وتراوح أيضا الفلفل الحامي البلدي بين 3 و 6 جنيهات، فيما سجلت الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

 

وسجل الخيار البلدي بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو البامية بين 14 و18 جنيها.

 

 


أسعار الفاكهة في سوق العبور 

سعر الموز تراوح ما بين 10 إلى 12 جنيها، فيما سجل سعر البرتقال أبوسرة 10 جنيه، وسجل سعر التفاح الأحمر 25 جنيها، بينما سجل سعر الرمان 15 جنيها، وسجل سعر التفاح الأخضر 22 جنيها، وسجل سعر الكانتالوب 10 جنيها، هذا وسجل سعر الجوافة 12 جنيها، وسجلت سعر الفراولة تراوح ما بين 8 إلى 10 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو البطيخ 10 جنيهات.



 وسجل سعر كيلو العنب البناتي 10 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو المانجو السكرى من 20 إلى 25 ، وسجل سعر كيلو التفاح البلدى 12 جنيها، أما التين البرشومى فتراوح ما بين 15 إلى 20 جنيها



أسعار الفاكهة في سوق العبور



العنب البناتي الأصفر بين 4 و 6 جنيهات.



العنب البناتي الأحمر بين 4 و 6 جنيهات.



البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و13 جنيها.



الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.



الليمون البلدي بين 3 جنيه و 6 جنيهات.



البطيخ بين 12 و18 جنيها.



المانجو العويس بين 17 و 32 جنيها.



المانجو الهندي بين 10 جنيهات و20 جنيها.



المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.



المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر الفاكهة سعر الخضراوات في مصر اسعار الخضراوات أسعار الفاكهة

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يهدد مدربه رينيه فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ يوم

الصحة: تسجيل 138 إصابة جديدة بكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

صحيفة إيطالية: صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير : مرشح أجنبي واثنان محليان لخلافة فايلر في الأهلي

منذ ساعتين

رسالة حزينة من سواريز وزوجته لجماهير برشلونة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 13 سبتمبر 2020 في أسواق الجملة

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 14-9-2020 في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 15-9-2020 في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 16-9-2020 في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم السبت 19-9-2020 في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 20-9-2020 في سوق العبور

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:25 ص

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

06:33 م

شوبير : مرشح أجنبي واثنان محليان لخلافة فايلر في الأهلي

07:38 ص

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

08:18 م

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

08:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»