الاقتصاد الاقتصاد أسعار السمك اليوم الجمعة 25-5-2020 في جميع الأسواق المصرية الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:56 ص الاسماك الفجر الاقتصادي Advertisements Advertisements استقرت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 25-9-2020، في جميع الأسواق، حيث بلغ سعر كيلو السمك البوري قيمة 42 جنيه، ووصل في بعض الاسواق إلى 48 جنيه للكيلو، وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي اليوم بين 55 و65 جنيها. وسجل سعر كيلو السمك البلطي سعرا تراوح بين 13 و15 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و370 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق. وسجل سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 24 – 27 جنيهاً، وسعر كيلو البلطى "2" بين 20-23 جنيهاً، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيهاً، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها. وسجل سعر كيلو القشر بياض عند 60-80 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 60 -80 جنيها، والبياض الأملس "خليجى " بين 25 – 35 جنيهاً، وتراوح سعر سمك القراميط والشيلان بين 15 – 20 جنيهاً، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيهاً، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 65-75 جنيهاً، والمكرونة الخليجى بين 32– 38 جنيهاً، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيهاً، وموسى بين 60-80 جنيهاً للكيلو، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110- 170 جنيهاً، فيما يبدأ سعر الجمبري من 180 إلى 240 جنيها. شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا بداية الفحص الكلمات المفتاحية سعر كيلو السمك اليوم الجمعة اسعار السمك أسعار السمك اليوم أخبار تهمك عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة منذ يوم شوبير : مرشح أجنبي واثنان محليان لخلافة فايلر في الأهلي منذ أقل من ساعتين صحيفة إيطالية: صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس وبرشلونة منذ حوالي 10 ساعات عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة منذ يوم عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت منذ حوالي 13 ساعة رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي منذ حوالي 14 ساعة عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة منذ حوالي 20 ساعة الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا منذ حوالي 11 ساعة عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد منذ حوالي 14 ساعة صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال منذ ساعة و 10 دقيقة الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف» منذ حوالي 13 ساعة الصحة: تسجيل 138 إصابة جديدة بكورونا.. و13 حالة وفاة منذ حوالي 10 ساعات الأهلي يهدد مدربه رينيه فايلر منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت منذ حوالي 15 ساعة رسالة حزينة من سواريز وزوجته لجماهير برشلونة منذ ساعتين فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي منذ حوالي 20 ساعة موضوعات متعلقة أسعار الأسماك اليوم السبت 12-9-2020 في السوق المحلي أسعار الأسماك اليوم الاثنين 14-9-2020 في سوق العبور أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 15-9-2020 في سوق العبور أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 16-9-2020 في جميع الأسواق أسعار الأسماك اليوم الخميس 17-9-2020، في سوق العبور أسعار الأسماك اليوم الجمعة 18-9-2020 في سوق العبور