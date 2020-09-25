الشلهوب يوجه رسالة لجماهير الهلال ويؤكد عدم تخليه عن الزعيم

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد محمد الشلهوب قائد الهلال المعتزل مؤخرا، أنه لن يتخلى عن ناديه في محنته بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

 

وتأثر الهلال بإصابة غالبية لاعبي الفريق بفيروس كورونا، فاستبعد نهائيا من دوري أبطال آسيا، بعد إلغاء نتائجه، عقب اعتباره منسحبا في المباراة الختامية لدور المجموعات، ضد شباب الأهلي دبي، الأربعاء الماضي.

 

وقال الشلهوب في مقطع فيديو عبر سناب شات: "رسالتي إلى زملائي اللاعبين بنادي الهلال، لا تيأسوا مما حدث في البطولة الآسيوية، فأنتم تمثلون الهلال".

 

وتابع: "أشهد على احترافية إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، وأيضا إدارة الكرة بقيادة سعود كريري، والدليل الإنجازات التي تحققت أثناء فترتهم، وأقسم بالله هذه حقيقة وليست مجاملة ولا أبالغ فيما أقول".

 

وأكد: "لا يمكن أن أتخلى يوما عن الهلال أو أتردد في خدمته، فهذا واجب عليّ".

 

وتابع: "بمجرد ما شعرت أن الهلال قد يحتاجني توجهت مباشرة لإجراء المسحة الطبية الخاصة بكورونا، ولم أفكر بالاعتزال، لكن حينما تحسنت الأجواء هناك، وتعافى عدد من المصابين، فهذا الأمر طمأنني، ولم أغادر للالتحاق بالبعثة في قطر".

 

وأتم محمد الشلهوب، بقوله: "الحمد لله على كل حال، وشكرا لأبطال الهلال، والقادم سيكون أجمل، إن شاء الله".

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