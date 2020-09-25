رحلة الحفاظ عن اللقب.. نادال يتدرب في الملعب الرئيسي لرولان جاروس

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:58 ص
بوابة الفجر
وكالات
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تدرب الإسباني رافائيل نادال اليوم الخميس، للمرة الأولى على الملعب الرئيسي لبطولة رولان غاروس المحمي بسقف متحرك سيتم استخدامه للمرة الأولى في نسخة هذا العام. وتدرب نادال، المصنف الثاني عالميا، الذي يطمح في نسخة هذا العام للتتويج باللقب الـ13 للبطولة الكبرى المقامة على الملاعب الترابية، لمدة ساعة مع مدربه كارلوس مويا.

 وينتظر أن يخوض نادال بعدها تدريباً آخر مع الألماني ألكسندر زفيريف، وصيف البطل قبل أيام في الولايات المتحدة المفتوحة.

 وكان نادال قد ودع بطولة روما المقامة على نفس الملاعب التي يعد "ملكا" لها، من ربع النهائي، بخسارته أمام الأرجنتيني دييغو شفارتزمان.

 ويواجه "الماتادور" تحديا كبيرا للحفاظ على لقبه في وجود أكثر من لاعب يستطيع مقارعته على لقب البطولة الكبرى، أبرزهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً، والنمساوي دومينيك تيم المصنف الثالث عالمياً وحامل لقب بطولة فلاشينغ ميدوز.

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