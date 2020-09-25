النحاس ويوسف مرشحان لخلافة فايلر في الأهلي

ذكرت تقارير صحفية أن لجنة التخطيط في الأهلي حددت بعض الخيارات وذلك تحسباً لرحيل السويسري رينيه فايلر عن قيادة الفريق قبل لقاء الوداد المغربي في الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويحتل محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق صدارة دائرة الترشيحات كما سيتواجد عادل مصطفى ضمن جهازه الفني المعاون في حالة قيادته للمارد الأحمر.





ودخل عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب الحالي أيضًا في الساعات القليلة الماضية دائرة الترشيحات في ظل النتائج المميزة التي يحققها مع ذئاب الجبل في الأيام الماضية.





وكان مجلس إدارة الأهلي قد رفض طلب السويسري رينيه فايلر بشأن الذهاب لزيارة أسرته في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر، حيث أن هناك بندًا في عقده مع القلعة الحمراء يسمح له بالرحيل في هذا التوقيت.