شوبير : مرشح أجنبي واثنان محليان لخلافة فايلر في الأهلي

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 07:38 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكر الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن مجلس إدارة القلعة الحمراء رشحت مدرب أجنبي ومدربان مصريان من أجل خلافة السويسري رينيه فايلر في حالة رحيله عن الأهلي.
وقال شوبير أثناء تقديمه لبرنامجه عبر إذاعة أون سبورت: "فايلر طلب من إدارة الأهلي زيارة أسرته في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر المقبل وتم رفض طلبه".
وأضاف:"لم تقبل إدارة الأهلي طلب فايلر لأنه قد لا يعود في ظل وجود بند في عقده يسمح له بالرحيل في تلك الفترة وتسعى الإدارة في الساعات القليلة المقبلة لحسم مستقبله".
وتابع:"فايلر حدد بعض المطالب مثل الحصول على راتبه يوم 1 أكتوبر المقبل وليس يوم 4 أو 5 كما طلب زيارة أسرته لمدة 4 أيام كل شهرين".
وأردف قائلاً:"الأهلي حدد بعض البدائل تحسبا لرحيل فايلر وعلى رأس هذه الأسماء محمد يوسف وسوف يكون ضمن جهازه المعاون عادل مصطفى، وفي الساعات الماضية دخل عماد النحاس ضمن قائمة المرشحين".
واستطرد قائلاً: "في حال تولي محمد يوسف مهمة تدريب الأهلي سيكون ذلك بشكل مؤقت".
واختتم شوبير حديثه قائلاً : "التفكير في تعيين مدير فني أجنبي للموسم المقبل أيضًا ضمن حسابات إدارة الأهلي فهناك تفكير في الاستعانة بمدير فني ينتمي للمدرسة الألمانية كما دخل الأرجنتيني كالديرون الذي كان مرشحًا لقيادة الزمالك ضمن دائرة الترشيحات".

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