رسالة حزينة من سواريز وزوجته لجماهير برشلونة













حرص اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز لاعب برشلونة السابق، والمنتقل حديثا لفريق أتليتكو مدريد، على توجيه رسالة أخيرة لجماهير البارسا قبل الرحيل عن النادي.





وكتب سواريز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "‏يوم خاص بمشاعر الحزن لمغادرة المكان الذي منحني الكثير كلاعب وكإنسان، ولقد استمتعت بكل دقيقة مع عائلتي وأصدقائي، ولولاهم لكان كل شيء مختلفًا، وشكرا جزيلا لكم جميعا ولا تنسوا أنك ستكونين دائما في داخل قلبي".



