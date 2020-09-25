أول تعليق من مدرب بايرن ميونخ بعد التتويج بلقب السوبر الأوروبي













عبر هانسي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، عن سعادته البالغة بعد التتويج بلقب السوبر الأوروبي بالأمس، وذلك عقب الفوز على حساب إشبيلية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.





وقال فليك في تصريحات صحفية: "سجل خافي الهدف وربحنا المباراة، وأحيانًا تكتب كرة القدم هذه القصص، وهذه قصة جميلة، ويوم الأربعاء كانت هناك تقارير بأنه كان في بلباو، ولكنه سجل الليلة هدف الفوز".



