وكيله : رجب بكار لم يطلب فسخ تعاقده مع بيراميدز









أكد تامر النحاس وكيل أعمال رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، أن أزمته مع الجهاز الفني في طريقها للحل خلال الفترة المقبلة.





وقال النحاس في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: "بكار ملتزم بالعقوبة التي تم توقعيها عليه بالتدريب منفردًا، واللاعب لم يعترض أو يرفض التدريب".





وأوضح النحاس أن الأهلى والزمالك لم يدخلا فى مفاوضات رسمية مع رجب بكار، مشيرًا إلي أن كل ما يثار خلال الفترة الماضية أمر طبيعي، كون اللاعب أحد أبرز الاسماء في الجهة اليمني التي يسعي الأهلي والزمالك لتدعيمها.



