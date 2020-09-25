موعد مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يواجه نادي ريال مدريد نظيره نادي ريال بيتيس غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا السبت فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ريال بيتيس الدولي بمدينة إشبيلية.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



