موعد مباراة تشيلسي المقبلة فى البريميرليج

يحل نادي تشيلسي ضيفا على نظيره وست بروميتش البيون المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني أحمد حجازي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا السبت فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب وست بروميتش البيون الدولي بمدينة بيرمنجهام.





وتذاع المباراة بين الفريقين علي قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



