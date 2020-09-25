موعد مباراة تشيلسي المقبلة فى البريميرليج

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:28 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يحل نادي تشيلسي ضيفا على نظيره وست بروميتش البيون المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني أحمد حجازي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا السبت فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب وست بروميتش البيون الدولي بمدينة بيرمنجهام.

وتذاع المباراة بين الفريقين علي قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويسعي تشيلسي للفوز بالمباراة بعد الخسارة امام ليفربول فى الجولة الماضية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.

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