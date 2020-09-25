حقيقة خطوبة النجمة نبيلة عبيد





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة أخبارًا تفيد بخطوبة الفنانة نبيلة عبيد.





وأكدت النجمة نبيلة عبيد في تصريحات صحفية، أن جميع ما أشيع بهذا الشأن عاري تمامًا عن الصحة.





وأشارت إلى أن أنباء احتفال بخطوبتها مجرد شائعة، معبرة عن استيائها الشديد إزاء الترويج لهذه الكذبة.





يذكر أن نبيلة عبيد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة"، الذي يشهد على اللقاء الفني الأول لها مع الفنانة المصرية، نادية الجندي.



ومسلسل "سكر زيادة" كان يحمل في البداية اسم "نساء من ذهب"، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، صاحب العديد من الأفلام الناجحة، منها "اللمبي" و"اللي بالي بالك" للفنان محمد سعد و"ظرف طارق" لأحمد حلمي.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب نبيلة عبيد ونادية الجندي، سميحة أيوب وهالة فاخر، إلى جانب عدد كبير من النجوم، الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم أحمد السقا وبيومي فؤاد وجومانة مراد وروجينا ولقاء الخميسي والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة وحمدي الميرغني وصبري فواز وسليمان عيد.



