"الفجر الفني" يحاور نجم الراي الجزائري الشاب فضيل ويكشف تفاصيل كليبه الجديد

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
حوار/ لمياء علي
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يستعد نجم الراي الجزائري الشاب فضيل، لطرح أغنية جديدة خلال أيام على طريقة الفيديو كليب وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.


وكان لـ "الفجر الفني" لقاء خاص مع الشاب فضيل على هامش تصوير الكليب الجديد، وتحدث معنا عن أمور كثيرة.

في البداية كشف عن تفاصيل الأغنية الجديدة وقال إنه سيطرح cover لأغنية "استوار شابة" للفنان الجزائري الشيخ المازوزي، ومعناها باللهجة المصرية قصة جميلة.

وأضاف فضيل: "أردت تقديم هذه الأغنية بطريقة جديدة، وذلك تقديرًا للشيخ المازوزي وهو واحدًا من أهم نجوم الراي بمدينة الجزائر في وهران وهو فنان قديم وقدير، حيث بدأ في فترة السبعينات مع الشاب خالد وبو طيبة الصغير، وقمت بالتعاون مع هشام خاتير في إعادة توزيعها، وهو موزع شهير في الراي وهو متواجد في وجده على الحدود بين الجزائر والمغرب".

كما أعلن عن موعد طرح الفيديو كليب مشيرًا إلى أنه سيبصر النور خلال 4 أيام عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب العالمي.

وعن المواهب الغنائية الشابة التي لفتت انتباهه بالمغرب والجزائر، أشار فضيل إلى أن الساحة الفنية قديمًا كانت تقتصر على عدد قليل من الفنانين ولم تكن السوشيال ميديا موجودة ولكن حاليًا هناك كنوز فنية شابة لفتت انتباهه وأبرزهم الفنانة المغربية أسما لمنور وأما عن الجزائر فهناك فنان جزائري من الجيل الجديد في الراي واسمه أمين طرونتي.

واختتم الشاب فضيل حديثه عن تجاربه التمثيلية السابقة قائلًا: بدأت في التمثيل بسن صغير، عندما كنت في سن الثامنة عشر، في فرنسا بالعاصمة باريس، وشاركت في أكثر من 7 أعمال سينمائية، وقريبًا أحضر لعمل جديد يجمعني مع فنانة كبيرة جدا بالمغرب، ويتضمن قصة مشوقة ستكون بمثابة مفاجأة من العيار الثقيل للجمهور.


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