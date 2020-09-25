تفاصيل حبس شاب حاول سرقة أحد البنوك بالدقهلية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:49 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
Advertisements
قررت نيابة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حبس شاب حاول سرقة فرع البنك الأهلي في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وشهدت مدينة السنبلاوين، في محافظة الدقهلية، محاولة شخص ملثم، في العقد الثاني من عمره، سرقة البنك الأهلي فرع السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على شخص ملثم في العقد الثاني من عمره داخل البنك الأهلي فرع السنبلاوين.

وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين عثور "علي.ع.ع.ع" ٣٩ سنة، حارس أمن بالبنك الأهلي فرع السنبلاوين، ومقيم بطنبول، على "أحمد.أ. ال.إ"٢٠سنة ومقيم بالبلامون، عقب انتهاء مواعيد العمل وغلق البنك، ويرتدى قناعا أسود اللون.

وبمواجهة المتهم، اعترف بقيامه بالاختباء داخل أروقة البنك، واستقر اسفل "الكونتر" الخاص بالموظفين، اعتقادا منه بوجود مبالغ مالية بأدراج الموظفين، للاستيلاء عليها والهروب صباح اليوم التالي عند فتح أبواب البنك وازدحامه بالعملاء.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ٢٤٧٦٤ جنح السنبلاوين، لسنة ٢٠٢٠، وحبس المتهم علي ذمه القضية، وتولت النيابة العامة التحقيقات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سرقة بوابة الفجر الفجر الدقهلية البنك الأهلي

أخبار تهمك

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. سؤال مفاجئ للإعلامي تامر أمين على الهواء

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ حوالي 7 ساعات

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتحرك لخطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 138 إصابة جديدة بكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مفاجئة فى مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق قوي من تامر أمين على رحيل فايلر عن الأهلى

منذ ساعتين و 49 دقيقة

صحيفة إيطالية: صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

الحبس 4 أيام لعاطل حاول السطو على مكتب بريد وإشعال النيران بالموظف في الدقهلية

ضبط نجار وبحوزته مبالغ مالية مزيفة وأدوات تسخدم في التزوير

حبس شخص لترويعه المواطنين بالمنزلة

مصرع شاب عشريني تناول حبة غلة سامة بالسنبلاوين

تفاصيل مقتل شاب في مشاجرة بالدقهلية

تفاصيل حبس سائق "توك توك" وشقيقه أصابا شاب بـ ١١٩ غرزة في الدقهلية

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:33 م

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

08:18 م

الصحة: تسجيل 138 إصابة جديدة بكورونا.. و13 حالة وفاة

11:47 م

صحيفة إيطالية: صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس وبرشلونة

12:03 ص

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»