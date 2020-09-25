تفاصيل حبس شاب حاول سرقة أحد البنوك بالدقهلية

قررت نيابة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حبس شاب حاول سرقة فرع البنك الأهلي في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



وشهدت مدينة السنبلاوين، في محافظة الدقهلية، محاولة شخص ملثم، في العقد الثاني من عمره، سرقة البنك الأهلي فرع السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.



تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على شخص ملثم في العقد الثاني من عمره داخل البنك الأهلي فرع السنبلاوين.



وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين عثور "علي.ع.ع.ع" ٣٩ سنة، حارس أمن بالبنك الأهلي فرع السنبلاوين، ومقيم بطنبول، على "أحمد.أ. ال.إ"٢٠سنة ومقيم بالبلامون، عقب انتهاء مواعيد العمل وغلق البنك، ويرتدى قناعا أسود اللون.



وبمواجهة المتهم، اعترف بقيامه بالاختباء داخل أروقة البنك، واستقر اسفل "الكونتر" الخاص بالموظفين، اعتقادا منه بوجود مبالغ مالية بأدراج الموظفين، للاستيلاء عليها والهروب صباح اليوم التالي عند فتح أبواب البنك وازدحامه بالعملاء.



وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ٢٤٧٦٤ جنح السنبلاوين، لسنة ٢٠٢٠، وحبس المتهم علي ذمه القضية، وتولت النيابة العامة التحقيقات