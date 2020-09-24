البورصة الأمريكية تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات

تحولت البورصة الأمريكية للارتفاع بعد جلسة متقلبة اليوم الخميس، إذ زاد الإقبال على أسهم التكونولوجيا المنكوبة بعد بيانات أظهرت زيادة في مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة، وهو ما أحيا الثقة في تعافي الاقتصاد حتى رغم ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية على غير المتوقع.





وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 52.31 نقطة، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 26815.44 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 9.67 نقطة، أو 0.3 بالمئة، إلى 3246.59 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك 39.28 نقطة، أو 0.37 بالمئة، إلى 10672.27 نقطة.