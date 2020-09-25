يوسف الحسيني: تنظيم الإخوان لن ينهار والجماعة تراهن على نسيان الشعب (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الانشقاقات جزء لا يتجزأ من تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية، والانشقاقات الحالية ناتجة من انهيار التنظيم في دولة المقر التي هي مصر.



وتابع "الحسيني"، خلال حواره ببرنامج "الحقيقية"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن التنظيم الدولي للجماعة ما زال متواجدًا سواء في ماليزيا أو تركيا أو السويد أو بريطانيا، مشيرًا غلى أن الانشقاق الحالي لا يعني انهيار التنظيم، وهذا ليس بسبب قوة التنظيم، ولكن لأن التنظيم قديم عمره يتجاوز الـ 90 عامًا، خلاف ترابطه ببعضه عقائديًا.



ولفت إلى أن تنظيم الجماعة يراهن على نسيان الشعب المصري ما قامت به الجماعة الإرهابية ضد هذا الوطن، خاصة أن المواطن المصري مشغول بمجرياته حياته اليومية.



