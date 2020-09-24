مواعيد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا





أسدل الستار على دور المجموعات بدوري أبطال آسيا (غرب آسيا)، مساء اليوم الخميس، وتحددت مواجهات دور الستة عشر من البطولة الآسيوية الكبرى.





- ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا





المجموعة الأولي:-





1- أهلي جدة برصيد 6 نقاط

2- استقلال طهران برصيد 5 نقاط

3- الشرطة العراقي برصيد 5 نقاط





وتم اعتبار رابع المجموعة "الوحدة الإماراتي" منسحبا لعدم قدرته على السفر إلى قطر بسبب انتشار فيروس كورونا.





المجموعة الثانية





1- باختاكور برصيد 11 نقطة

2- شباب أهلي دبي برصيد 7 نقاط

3- شاهر خودرو برصيد نقطة واحدة





وتم استبعاد الهلال السعودي من البطولة بسبب عدم وجود عدد كافي في قائمته لمباراة أهلي دبي، لذا تم اعتباره منسحبا.





المجموعة الثالثة





1- بيرسبوليس برصيد 10 نقاط

2- التعاون برصيد 9 نقاط

3- الدحيل برصيد 9 نقاط

4- الشارقة برصيد 7 نقاط





المجموعة الرابعة





1- النصر برصيد 11 نقطة

2- السد برصيد 9 نقاط

3- سباهان برصيد 7 نقاط

4- العين برصيد 5 نقاط





- مواعيد مباريات دور 16 دوري أبطال آسيا





- الأهلي السعودي وشباب أهلي دبي





يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي منافسه شباب أهلي دبي، يوم السبت المقبل الموافق الـ26 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة إلا ثلث عصراً بتوقيت القاهرة، والخامسة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة.





- باختاكور الاوزبكي واستقلال طهران





يواجه باختاكور نظيره استقلال طهران، يوم السبت المقبل الموافق الـ26 من سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.





- السد القطري وبيرسبوليس





يقابل السد نظيره برسبوليس الإيراني، يوم الأحد المقبل الموافق الـ27 من شهر سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة إلا ثلث عصراً بتوقيت القاهرة، والخامسة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة.





- التعاون والنصر





وضرب التعاون السعودي موعدا مع نظيره النصر يوم الأحد المقبل الموافق الـ 27 من سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.



