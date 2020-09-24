مركز الأزهر للفتوى: المرأة ليست سلعة لعرض نفسها للزواج على الرجال (فيديو)

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أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الزواج من فتاة مجهولة النسب، وذلك ردا على سؤال ورد عبر صفحتها بـ "الفيسبوك".



وأشارت إدارة الفتوى، في إجابتها إلى أنه لا مانع من الزواج بهذه الفتاة، لا سيما إذا كانت صاحبةَ دينٍ وخُلُقٍ كريم، وهو ما قرره أكثر الفقهاء معيارًا لاختيار المرأة في النكاح، ولا يضرُّ كونها لقيطةً أو مجهولة النسب.



ولفت الإفتاء، إلى أن الكفاءة في النسب إنما يكون في الرجل لا المرأة؛ لأنه هو الذي يبتدئ التوجُّه إلى مَن يريد الزواج بها، فموافقته على عدم الكفاءة متحقق، أما المرأة فهي التي تحتاج للنظر في حال مَن يتقدم لخطبتها هل هو كفء لها أو لا.



قال الدكتور سيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتاوي الإلكترونية، إنه لا يجوز للفتاة أن تضع صورتها دون حجاب عبر منصات التواصل الاجتماعي، لافتا أن المرأة يجب أن تٌطلب للزواج تكريما لها ولا مانع شرعا من أن تعرض نفسها على الرجال في ظل الضغط المجتمع الحالي على الفتاة وارتفاع نسبة العنوسة بين الفتيات.وتابع "عرفة" خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الخميس، المرأة ليست سلعة لأن تعرض نفسها على الرجال للزواج منها.وأضاف: يجب أن نعود إلى القيم الأخلاقية والاجتماعية والدينية وترك العادات والغريبة والدخيلة علي مجتمعاتنا الشرقية والقادمة من الدول الأوربية.