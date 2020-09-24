"الأسقفية" ناعية شهداء الشرطة بسجن طرة: دفعوا حياتهم ثمنًا للأمن

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وعقدت المدرسة الأسقفية بمدينة منوف والتابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر اجتماع مجلس الآباء والأمناء والمعلمين وذلك ضمن استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد حيث جرت مناقشة الإجراءات الاحترازية النهائية وقواعد التباعد الاجتماعى التى ستتخذها المدرسة أثناء اليوم الدراسى.



وذكرت المدرسة في بيان صادر عن الكنيسة الأسقفية اليوم، ناقشنا سبل تقسيم الطلاب ومواعيد الحضور والانصراف وكيفية تنفيذ مجموعات التقوية فى ظل خطر فيروس كورونا حيث طرحت المدرسة فكرة التعليم عن بعد وما تم من تدريبات للمعلمين خلال الفترة الماضية استعدادا للسنة الدراسية الجديدة ٢٠٢١.



من جانبه أكد مجدى أبو السعد مدير المدرسة: تم التأكيد على إجراءات السلامة والصحة الخاصة بالعاملين والطلبة مثل توفير أدوات التعقيم والنظافة وقياس درجات الحرارة لضمان السلامة بداية من دخول الطلاب المدرسة وحتى نهاية اليوم الدراسى.



المدرسة الأسقفية تأسست قبل 135 عاما إذ كان للكنيسة الأسقفية هدف واضح للخدمة من خلال مؤسساتها في مصر، عن طريق الإهتمام بالجانب الروحي والديني للإنسان وذلك عبر تغطية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية ومن ثم تعتبر المدرسة الأسقفية بمنوف رابط عملي يصل الكنيسة بالمجتمع ولا يعزلها عن حركة البناء في مصر.



الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

نعى الدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر شهداء الشرطة المصرية الذين سقطوا أثناء التصدي لمحاولة هروب بعض المحكومين بسجن طرة.وقال حنا في بيان له اليوم: لقد ضحى هؤلاء الأبطال بحياتهم ثمنًا للأمن والاستقرار الذي اقسموا على حفظه فور عملهم بجهاز الشرطة.واعتبر حنا أن هؤلاء الشهداء قد برهنوا على تضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة التي تقدم بشكل يومي لكي ننعم بحياة هادئة وطبيعية بينما يصدون عنا أخطارًا فادحة.وصلى رئيس الأساقفة لله أن ينعم على أسرهم بالصبر والسلوان وأن يسكن الشهداء جنات النعيم وأن يحفظ مصر من كل سوء.