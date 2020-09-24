كورونا.. أمريكا تسجل أكثر من 41 ألف إصابة جديدة بالفيروس

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:09 م
بوابة الفجر
Advertisements

أعلن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان له اليوم الخميس، تسجيل  41،310 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية الماضي.

 

وقالت المراكز الأمريكية، إن حصيلة الإصابات بالوباء في الولايات المتحدة بلغت 6،916،292 حالة، حسبما أعلنت وكالة رويترز للأنباء.

 

وأضافت: أنه تم تسجيل 1،136 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الأخيرة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 201،411 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 32,315 مليون إصابة، بينهم أكثر من 985 ألف حالة وفاة، وأكثر من 23,823 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

أخبار تهمك

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

منذ ساعتين و 27 دقيقة

ضربة قوية للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ حوالي 9 ساعات

"فيفا" يوجه رسالة للأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

منذ أقل من نصف ساعة

قرار جديد من "يويفا" بشأن دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد

منذ ساعة و 26 دقيقة

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان جديد يحسم مصير نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يوافق على تمديد عقده مع القلعة البيضاء

منذ ساعة و 27 دقيقة

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:30 م

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

08:18 م

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

06:33 م

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

08:00 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»