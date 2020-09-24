طبيب ذكورة: التوتر النفسي أشهر أسباب سرعة القذف (فيديو)

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قال الدكتور عمر الأهواني، أستاذ مساعد الذكورة بطب القصر العيني، إن ضعف الانتصاب أو العلاقات الزوجية التي تقام على فترات متباعدة بسبب السفر وخلافه، قد تؤدي إلى تأخر الانجاب، موضحًا أن التوتر قد يؤدي إلى عدم قذف السائل المنوي بشكل كامل، وهذا يؤثر على الإنجاب.



وتابع "الأهواني"، خلال لقائه ببرنامج "عيادة ten"، الذي يقدمه إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، المذاع على فضائية "ten"، مساء اليوم الخميس، أن تحديد أيام معينة للعلاقة الزوجية يؤدي إلى ضعف الانتصاب، وبالتالي عدم حدوث حمل، مضيفًا أن سرعة القذف علميًا هي قذف الرجل قبل دقيقة ونصف بعد دخول القضيب للمهبل، وهذا قد يؤدي إلى مشاكل بين الازواج، وبالتالي الانفصال.



وأضاف أن بعض الرجال يقذف قبل إدخال القضيب للمهبل، وبالتالي لن يحدث حمل، مشيرًا إلى أن 20% من أسباب سرعة القذف ترجع لأسباب عضوية مثل التهابات، أو حساسية في رأس العضو الذكري، وأشهر أسباب سرعة القذف التوتر النفسي.

