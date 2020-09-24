طبيب ذكورة: الأدوية النفسية تُقلل الرغبة الجنسية لدى الرجل

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:09 م
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور عمر الأهواني، أستاذ مساعد الذكورة بطب القصر العيني، إن الزوجة لا تشتكي في البداية من سرعة القذف، وعنما تشتكي يخشى الزوج من سرعة القذف، وبالتالي يبتعد عن إقامة العلاقة خوفًا من الإحراج.

وتابع "الأهواني"، خلال لقائه ببرنامج "عيادة ten"، الذي يقدمه إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، المذاع على فضائية "ten"، مساء اليوم الخميس، أن المعدل الطبيعي للعلاقة الجنسية للرجل الذي يتراوح سنه من 25 لـ 40 عامًا تقدر بمرة أو مرتين في الأسبوع، لافتَا إلى أن الزوج إذا كان تحدث له الرغبة مرة كل 3 أسابيع فهذا يعني أن الزوج لديه مشكلة.

وأضاف أن الأدوية النفسية تقلل الرغبة الجنسية لدى الرجل، وأكثر الأسباب لسرعة القذف هو الخوف من إقامة العلاقة وحدوث القذف، معقبًا: "لما يكون حد عنده مشكلة في سرعة القذف لازم ما يستناش ويروح للدكتور".

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