أسعار الذهب تواصل التراجع لليوم الرابع على التوالي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:43 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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انخفضت أسعار الذهب الخميس 24 سبتمبر لأدنى مستوياته في أكثر من شهرين، إذ يعرقله ارتفاع الدولار، بينما ينتاب القلق المستثمرين بشأن الضبابية التي تحيط بتدابير إضافية للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي المتباطئ في الولايات المتحدة.

هذا وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1851.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:53 بتوقيت غرينتش، ليواصل النزول للجلسة الرابعة. وفي وقت سابق من الجلسة، بلغ أدنى مستوياته منذ 22 يوليو تموز عند 1847.99 دولار. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1853.10 دولار.

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن ثمانية أسابيع مقبل عملات منافسة، إذ أحيت مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة المخاوف بشأن تداعيات موجة ثانية للإصابات بكوفيد-19. ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

وقال إدوارد مويا المحلل لدى أواندا "لا يمكن للذهب التخلص من هيمنة الدولار، التي يتردد صداها عبر جميع فئات الأصول".

في غضون ذلك، يحاول مسؤولون بالفدرالي الأميركي إقناع المستثمرين بأنهم سيبقون على السياسة النقدية ميسرة لسنوات للمسامح بانخفاض البطالة.

وتدهور التفاؤل المحيط بالتعافي الاقتصادي الناشئ إذ أظهرت بيانات أن أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة وأوروبا شهدت فتورا في سبتمبر أيلول إذ تستمر الجائحة في التأثير سلبا على الأنشطة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 5.4% إلى 21.64 دولار وهو أدنى مستوى في أكثر من شهرين، ونزلت في أحدث تعاملات 4.2% إلى 21.91 دولار.

وانخفض البلاتين 0.5% إلى 833.31 دولار للأونصة وتراجع البلاديوم 1% إلى 2199.39 دولار.

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