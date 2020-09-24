محمد فراج يشارك في تحدي الطفولة بصورة

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شارك الفنان محمد فراج، في تحدي الطفولة وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث قام "فراج" بنشر صورة له أثناء طفولته، وعلق على الصورة قائلًا: "أنا مكنتش اعرف إنك شبهى قوى كده.. - أنا مش شبهك.. إنت اللى شبهى.."



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد فراج، كان فيلم "الممر"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، فور طرحه في دور العرض السينمائي، وهو من بطولة النجم أحمد عز وأحمد صلاح حسني وأحمد فلوكس وإياد نصار.

