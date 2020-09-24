"بشكل غامض".. سفينة التنقيب التركية تعود إلى ميناء أنطاليا من جديد

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:14 م
بوابة الفجر
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عادت، أمس السفينة "أوروتش رئيس" إلي ميناء مدينة أنطاليا (جنوب) مرة أخرى، بعد انطلاقها منه، أمس؛ لمواصلة أعمال المسح الزلزالي والتنقيب عن البترول بشرق المتوسط. 

 

جاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "سوزجو" التركية  وفقا "العين الإخبارية"، فيما لم يعلن رسميا عن سبب العودة "الغامضة" للسفينة التي أشعلت شرارة توتر مستمر مع اليونان في منطقة شرقي المتوسط.

 

زانطلقت السفينة المذكورة من ميناء أنطاليا؛ لمواصلة أعمالها شرق المتوسط ولكن داخل حدود المياه الإقليمية التركية، لتعود سريعًا إلى الميناء الذي انطلقت منه؛ للصيانة كما يزعم الخبر نقلا عن مصادر لم يسمها.


 
 

 وكانت السفينة المذكورة التي تبحر محاطة بقطع حربية تركية، السبب في بدء توتر شرق المتوسط بين تركيا واليونان؛ بسبب انتهاكها المياه الإقليمية اليونانية.

 

ويظل التوتر بين تركيا واليونان هو سيد الموقف مع إصرار أنقرة على استفزازاتها في شرقي المتوسط للسيطرة على الثروات الطبيعية في تلك المنطقة الغنية بمصادر الطاقة وفي مقدمتها الغاز الطبيعي.


 
 

توتر يرتفع وتيرته بين الحين والآخر ملوحا بنشوب حرب بين الدولتين اللتين يحذيان بعضوية حلف شمالي الأطلسي "الناتو"، ما لفت الانتباه التعرف على قوة جيشهما

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