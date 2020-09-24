حميد الشاعري يطرح أغنية "عيلتي" عبر يوتيوب

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:22 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طرحت شكرة "كامب" لـ الانتاج الفني أغنية جديدة لـ الفنان حميد الشاعري، بعنوان "عيلتي" عبر قناتها الرسمية على موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "في قلبي كلام ومش قايله.. ولا تسمعلي صوت ولا همس.. ومن كتر اللي أنا شايله.. بقيت حساس بقيت باللمس.. وأهلي بشكوتي أولى.. دي عيلتي تسد عين الشمس.. عيلتي.. ضموا عليا ده انتوا اللي حيلتي.. عيلتي.. فينكم؟ تقلت عليا شيلتي.. عيلتي.. كله ما بين تلاهي ومشاغل.. وأنا بالزق بتعدي ليلتي".

يذكر أن أغنية "عيلتي" هى من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع حميد الشاعري، وميكس وماستر حميد الشاعري.

ويعود به "الكابو" حميد الشاعري إلى الساحة الفنية بعد غياب 14 عامًا منذ أخر ألبوماته الذي حمل اسم "روح السمارة"، وتم إنتاجه عام 2006.

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الكلمات المفتاحية

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