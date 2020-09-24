أحمد الفيشاوي في أحدث ظهور له من داخل الجيم

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شارك الفنان احمد الفيشاوي، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ظهر "الفيشاوي" في الصور من داخل الجيم، والصورة الأخرى برفقة أصدقائه، وعلق على الصورة قائلاَ:" أفضل مود".



يذكر أن إرتبط إسم الفنان أحمد الفيشاوي، بالعديد من الأزمات التي لاحقته داخل الوسط الفني وخارجه، ودائمًا ما يثير الفيشاوي جدلًا حوله حيث رد مجددا على الفنان محمد رمضان ليشعل الخلاف من جديد والذى نشب بينهما منذ ايام قليلة خاصة بعد اعلان الاول عن تقديمه أغنية بعنوان "نمبر 2".



وقال أحمد الفيشاوي، أثناء لقائه ببرنامج "et بالعربي"، "بما إن الموضوع اشتهر وانتشر بشكل غير طبيعي على السوشيال ميديا، أنا بس عايز أقول إن رمضان رد على أغنية لسه منزلتش، فواضح إن الوقت فعلا بيجري منه تيك توك تيك توك".

