الصين تستعد للعمل مع أوروبا لدفع الانتعاش الاقتصادي العالمي

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" اليوم الخميس، عن استعداد بلاده لبناء شراكة خضراء مع الاتحاد الأوروبي، وتعميق التعاون الدولي لمواجهة تغيرات المناخ، ودفع الانتعاش الاقتصادي العالمي الأخضر بعد وباء "كوفيد-19".





جاء هذا التصريح تعليقا على ترحيب رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي "أورسولا فان ديرلاين" بإعلان الرئيس الصيني "شي جين بينج" هدف السيطرة على الانبعاثات وتحييد الكربون قبل عام 2060، وتأكيدها أن الاتحاد الأوروبي سيبذل جهوده مع الصين لتحقيق هذا الهدف.





وقال بين إن مواجهة تغيرات المناخ بصورة إيجابية ليست مطلبا ذاتيا للصين لتحقيق التنمية المستدامة فحسب، بل هي أيضا مسؤوليتها كدولة كبرى لدفع بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية.





وفي سياق متصل، أشار بين إلى أن الصين ستفتح المزيد من "القنوات السريعة" لتبادل الأفراد و"القنوات الخضراء" للتخليص الجمركي للبضائع والسلع، في ظل الالتزام بتدابير الوقاية الفعالة من الوباء والسيطرة عليه.





ولفت بين إلى أن الصين حققت نتائج استراتيجية كبيرة في مكافحة الوباء، مع تنمية اقتصادية مستقرة واستعادة متوازنة للإنتاج ونظام المعيشة، ما يجعلها أول اقتصاد رئيسي يستأنف النمو منذ تفشي الوباء، منوها إلى أن الانتعاش الاقتصادي الصيني سيوفر دفعة قوية لتعافي الاقتصاد العالمي.



