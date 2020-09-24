مصرع شاب صعقا بالكهرباء في بني سويف

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لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء قيامة بتصليح مروحة سقف بمنزل شقيقته بشارع البحر الأعظم بمدينة الفشن جنوب بني سويف.



تلقي العقيد محمود مهني مامور مركز الفشن اخطارا من مستشفي الفشن المركزي بوصول شاب يدعي عبدالرحمن. م – 20 سنة جثة هامدة الي المستشفي وعلي الفور تم وضعة بمشرحة المستشفي.



وباستدعاء الدكتور فاروق زهران مفتش صحة الفشن وبتوقيع الكشف الطبي علية تبين أن سبب الوفاة صعق كهرباء حيث تبين من تحريات الرائد احمد حسين رئيس وحدة مباحث الفشن ان الشاب من مركز العدوة بمحافظة المنيا وانه جاء لزيارة شقيقتة بشارع البحر الأعظم بمدينة الفشن، وأثناء قيامة بتصليح مروحة سقف بمنزل زوج شقيقتة تعرض للصعق بالكهرباء ولقي مصرعه في الحال.



وتم تحرير محضر بالواقعة وصرحت نيابة الفشن بدفن الجثة بعد التاكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

