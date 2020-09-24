إحباط محاولة سرقة البنك الأهلي في السنبلاوين بالدقهلية

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شهدت مدينة السنبلاوين، في محافظة الدقهلية، محاولة شخص ملثم، فى العقد الثانى من عمره، سرقة البنك الأهلى فرع السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.



تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على شخص ملثم فى العقد الثانى من عمره داخل البنك الأهلى فرع السنبلاوين.



وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية الى مكان البلاغ، وبالفحص تبين عثور "علي.ع.ع.ع" ٣٩ سنة، حارس أمن بالبنك الاهلي فرع السنبلاوين، ومقيم بطنبول، على "أحمد.أ. ال.إ"٢٠سنة ومقيم بالبلامون، عقب انتهاء مواعيد العمل وغلق البنك، ويرتدى قناع أسود اللون.



وبمواجهة المتهم، اعترف بقيامه بالاختباء داخل اروقه البنك، واستقر اسفل الكونتر الخاص بالموظفين، اعتقادا بتواجد مبالغ مالية بادراج الموظفين، يقوم بالاستيلاء عليها والهروب صباح اليوم التالى عند فتح أبواب البنك وازدحامه بالعملاء.



وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ٢٤٧٦٤ جنح السنبلاوين، لسنة ٢٠٢٠، وحبس المتهم علي ذمه القضية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

