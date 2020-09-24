إحباط محاولة سرقة البنك الأهلي في السنبلاوين بالدقهلية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:13 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
Advertisements
شهدت مدينة السنبلاوين، في محافظة الدقهلية، محاولة شخص ملثم، فى العقد الثانى من عمره، سرقة البنك الأهلى فرع السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على شخص ملثم فى العقد الثانى من عمره داخل البنك الأهلى فرع السنبلاوين.

وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية الى مكان البلاغ، وبالفحص تبين عثور "علي.ع.ع.ع" ٣٩ سنة، حارس أمن بالبنك الاهلي فرع السنبلاوين، ومقيم بطنبول، على "أحمد.أ. ال.إ"٢٠سنة ومقيم بالبلامون، عقب انتهاء مواعيد العمل وغلق البنك، ويرتدى قناع أسود اللون.

وبمواجهة المتهم، اعترف بقيامه بالاختباء داخل اروقه البنك، واستقر اسفل الكونتر الخاص بالموظفين، اعتقادا بتواجد مبالغ مالية بادراج الموظفين، يقوم بالاستيلاء عليها والهروب صباح اليوم التالى عند فتح أبواب البنك وازدحامه بالعملاء.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ٢٤٧٦٤ جنح السنبلاوين، لسنة ٢٠٢٠، وحبس المتهم علي ذمه القضية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

أخبار تهمك

موعد مباراة ليفربول وأرسنال الجديد بعد التعديل

منذ 37 دقيقة

ضربة قوية للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن نصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

فايلر يرفض عروض الأهلي والإدارة تحدد البديل

منذ ساعة

"النقل" تكشف حقيقة إغلاق محطات المترو غدا

منذ أقل من ساعة

6 سعداء بعودة "باتشيكو" لتدريب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يحدد بديل سواريز

منذ ساعتين و 52 دقيقة

النيران بدأت في المخازن.. محاولات للسيطرة على حريق مستشفى خاص بفيصل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الوداد يتعاقد مع نجم ريال مدريد إستعداداً للأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

باتشيكو يشترط على الزمالك قبل بدء مهمته

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات تجديد عقد «ساسي» مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم برشلونة يقترب من مجاوره النني في الأرسنال

منذ حوالي 3 ساعات

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع نجم سبارتا التشيكي

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

ضربة قوية للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن نصف نهائي دوري الأبطال

04:00 م

فايلر يرفض عروض الأهلي والإدارة تحدد البديل

03:51 م

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

01:21 م

عاجل.. الوداد يتعاقد مع نجم ريال مدريد إستعداداً للأهلي

03:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»