أربع مباريات تفصل دمنهور عن حلم التأهل لدوري الأضواء

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:10 م
بوابة الفجر
ماهر مدحت
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يفصل نادي ألعاب دمنهور أربع مباريات عن الصعود للدوري المصري الممتاز، في حالة تعثر أحد منافسيه في المربع الذهبي، بعد فقدان الفريق صدارة المجموعة الثالثة، بالجولة السابقة.

حيث فقد الفريق البحراوي صدارة المجموعة الثالثة "مجموعة بحري" بعدما ألحقت به الهزيمة مؤخرًا في الجولة الـ"18" علي يد نادي دكرنس بهدفين مقابل لا شئ.

ويلتقي نادي دمنهور بغريمه نادي فاركو في مباراة تجمعهم الإثنين المقبل باستاد المكس بالإسكندرية في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ضمن إطار مباريات الجولة الـ"19" بالمجموعة الثالثة بالممتاز ب.

كما يلتقي دمنهور في الجولة الـ"20" بنادي المنصورة، يوم السبت الموافق "3/10/2020" باستاد المنصورة في تمام الساعة الثالثة عصرًا.
ويستضيف دمنهور نظيره الرجاء المطروحي في الجولة الـ"21"، يوم الخميس الموافق "8/10/2020"، في تمام الساعة الثالثة عصرًا باستاد دمنهور.

ويختتم الفريق مبارياته بمواجهة أبوقير للأسمدة يوم الثلاثاء الموافق "13/10/2020" ، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ضمن إطار مباريات الجولة الـ"22" بالممتاز ب.

والجدير بالذكر أن يحتل نادي دمنهور المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد "33" نقطة بعدما خاض "18" مباراة ، فاز في "10" مباريات، وتعادل في "3" مباريات، وهُزم في "5" مباريات.

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