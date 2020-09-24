229.2 مليار ريال صادرات السعودية غير النفطية خلال 10 أعوام

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:48 م
بوابة الفجر
Advertisements
تضاعفت صادرات السعودية غير النفطية في الأعوام العشرة الماضية، لتبلغ نحو 229.2 مليار ريال العام الماضي، مقابل نحو 109.6 مليار ريال بنهاية 2009، مسجلة نموا سنويا مركبا خلال الفترة يقدر بنحو 7.7 في المائة.

وخلال الأعوام العشرة الماضية، نمت الصادرات غير النفطية في نحو ستة أعوام مقابل تراجع في أربعة أعوام، حيث سجلت أعلى نمو سنوي في 2011، في حين شهد 2015 أعلى تراجع بواقع 12.5 في المائة.

وتسعى السعودية عبر رؤية المملكة 2030 إلى زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من نحو 16 في المائة إلى 50 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

وتركز رؤية المملكة 2030 بشكل أساس على تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في السعودية وتطوير الاستثمار التعديني، ليصبح قطاع صناعة التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، بعد صناعتي النفط والبتروكيماويات، حيث من المتوقع أن يرفع مساهمة القطاع التعديني في الناتج المحلي الإجمالي إلى 240 مليار ريال.

وتنقسم الصادرات غير النفطية إلى ثلاثة أنواع، وهي (السلع المباشرة، إعادة التصدير، والخدمات)، في حين نجد أن أبرز الصادرات السعودية عبارة عن منتجات معدنية ومنتجات الصناعات الكيماوية، وما يتصل بها، واللدائن والمطاطات ومصنوعاتها، إضافة إلى عديد من المنتجات الأخرى.

وتراجعت صادرات السعودية غير النفطية خلال العام الماضي بشكل طفيف بعدما بلغت 229.2 مليار ريال، مقارنة بـ2018 وهو أعلى مستوى للصادرات غير النفطية عند 235.5 مليار ريال وبفارق 2.7 في المائة.

إلى ذلك، ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات خلال الفترة من معدل 30.6 في المائة إلى نحو 40 في المائة بنهاية العام الماضي، في حين بلغت أعلى معدل في 2018 عند 45.8 في المائة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تنظيم "بنك التصدير" بعد توصيتين من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية "بنك التصدير" برأسمال 30 مليار ريال، وهي إحدى أبرز المبادرات لدعم القطاع الصناعي في السعودية.

ومن المتوقع أن تشهد الصادرات غير النفطية في السعودية نموا خلال الأعوام المقبلة، باستثناء العام الجاري، الذي تسببت فيه "الجائحة" بتراجع حجم التجارة في العالم، ولا سيما أن عديدا من الجهات الحكومية تعمل على دعم جهود تعزيز الصادرات غير النفطية من خلال جذب المستثمرين وتطوير البناء التحتية، وإطلاق عديد من المبادرات وبرامج التحفيز.

وتراجعت الصادرات النفطية بشكل ملحوظ خلال الأعوام الماضية، حيث تمر صناعة النفط حول العالم بمرحلة خاصة شهدت عديدا من التحديات، لتدفع بالأسعار إلى التراجع.

وكانت صادرات النفط السعودية قد سجلت بنهاية 2019 نحو 751.8 مليار ريال كأدنى مستوى منذ 2016، فيما شهد 2012 أعلى صادرات نفطية عند 1.26 تريليون ريال، أي إن الصادرات النفطية لـ2019 تراجعت بنحو 40 في المائة عن أعلى مستوى سجل في 2012، وهذا ما يؤكد حاجة السعودية إلى التنوع الاقتصادي، الذي تعمل عليه، وفق رؤية المملكة 2030.
وحدة التقارير الاقتصادية

أخبار تهمك

6 سعداء بعودة "باتشيكو" لتدريب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي إتفاقه مع نجم بنفيكا البرتغالي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم برشلونة يقترب من مجاوره النني في الأرسنال

منذ أقل من ساعتين

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ حوالي 15 ساعة

محمد شريف يرفض تجديد عقده مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يشترط على الزمالك قبل بدء مهمته

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يثأر من بايرن ميونيخ

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ أقل من ساعتين

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ يوم

رئيس الوزراء يعلن حصيلة طلبات التصالح على مخالفات البناء

منذ أقل من ساعة

برشلونة يحدد بديل سواريز

منذ ساعة و 24 دقيقة

النيران بدأت في المخازن.. محاولات للسيطرة على حريق مستشفى خاص بفيصل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن مد فترة التصالح لمخالفات البناء

منذ أقل من ساعة

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

منذ ساعتين

التفاصيل الكاملة لأزمة فايلر مع إدارة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

01:21 م

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

09:56 ص

برشلونة يحدد بديل سواريز

01:58 م

النيران بدأت في المخازن.. محاولات للسيطرة على حريق مستشفى خاص بفيصل

11:59 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

وزراء التعليم العرب يناقشون وثيقة تطوير التعليم

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد