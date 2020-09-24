البورصة تخسر 3.4 مليار جنيه أخر جلسات الاسبوع وسط ترقب لقرار المركزي بشأن الفائدة

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي للمؤشرات مضغوطة بمبيعات المتعاملين الأجانب مع ترقب قرار سعر الفائدة من البنك المركزى المصري اليوم ، مع ملاحظة نشاط لأسهم الموارد الأساسية المستخدمة للغاز ترقبا التخفيض .





وخسر رأس المال السوقي حوالي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 616.7 مليار جنيه.









وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 10911.4 نقطة ، كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2000.4 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2885.2 نقطة.





وإتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للبيع بصافي 137 مليون جنيه وبنسبة إستحواذ 6.9%، فيما اتجه المصريون والعرب للشراء بصافي 6.9 مليون جنيه و130 مليون جنيه وبنسب إستحواذ 86.8% و6.1%على التوالي.





وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 49.3% فيما إستحوذت تعاملات الأفراد علي نسبة 50.6%.





وبختام تداولات اليوم، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 1.2 مليار جنيه، من خلال 399.6 مليون سهم، عبر 44.8 ألف صفقة، جيث تم التداول علي عدد 187 شركة ارتفع منهم 61 شركة وانخفض 101 شركة وإستقرت 19 شركة .



