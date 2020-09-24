رئيس الوزراء يعلن حصيلة طلبات التصالح على مخالفات البناء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن جميع التصنيفات الدولية تؤكد أن مصر من الدول القليلة التي استطاعت تحقيق معدل نمو إيجابي في ظل كورونا.





ووجه "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، الشكر للمواطنين المصريين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء.



