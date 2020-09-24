تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي ،  إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% خاسراً 15.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5608.82 نقطة، ونزل مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% خاسراً 18.94 نقطة ليغلق عند مستوى 6221.64 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.2% خاسراً 8.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4391.30 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.04% خاسراً 1.57 نقطة ليغلق عند مستوى 4447.64 نقطة، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 442.6 مليون سهم بقيمة 67.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 15.9 ألف صفقة.


 وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 1.10%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.89%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.82%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.30%، ثم قطاعي الصناعة والعقار بنسبة 0.27%، 0.18%، على التوالي، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.01%.
 
وجاء سهم شركة التخصيص القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.62%، يليه سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 5.68%، ثم سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 5.19%، فيما تصدر سهم شركة الفنادق الكويتية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 14.05% يليه سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 12.80%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 7.02%.

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