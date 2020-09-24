تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي ، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% خاسراً 15.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5608.82 نقطة، ونزل مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% خاسراً 18.94 نقطة ليغلق عند مستوى 6221.64 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.2% خاسراً 8.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4391.30 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.04% خاسراً 1.57 نقطة ليغلق عند مستوى 4447.64 نقطة، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 442.6 مليون سهم بقيمة 67.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 15.9 ألف صفقة.









وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 1.10%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.89%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.82%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.30%، ثم قطاعي الصناعة والعقار بنسبة 0.27%، 0.18%، على التوالي، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.01%.