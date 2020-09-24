سفير فرنسا يدعو شركات بلاده للعمل بشكل أقوى في مصر (فيديو)

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال السفير ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، إن الاستثمارات الفرنسية في مصر تقدر بنحو 5 مليارات يورو، مشيرا إلى أنهم سيعملون على زيادة معدل التعاون الاقتصادي مع مصر، ويجب على الشركات الفرنسية أن تعمل بشكل أقوى في السوق المصري.

وأشار "روماتيه"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الخميس، إلى أن دور السفارة الفرنسية بالقاهرة هو إقناع الشركات الفرنسية بأن الوقت حان للقدوم إلى مصر، حيث تطورت مصر كثيرا خلال الأعوام القليلة الماضية.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في مصر أرست إطارا وبات اليوم أفضل من ذي قبل فيما يتعلق باستقبال الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن فرنسا مهتمة بكل مشروعات البنية التحتية التي تتم في مصر، ولاسيما مشروعات إنشاء المدن الجديدة.

وقال السفير ستيفان روماتيه، إن العالم مازال يعيش في أزمة كورونا، والتي قد تستمر لعدة أشهر، مشيرا إلى أن جائحة كورونا أدت إلى أثار اقتصادية قوية في أوروبا والعالم أجمع.

أكد "روماتيه"، خلال تصريحات صحفية، إلى أن مصر تبذل جهود مرضية للخروج من أزمة كورونا، حيث يشهد منحنى الإصابات في مصر انخفاضا في الوقت الذي تشهد فيه فرنسا وأوروبا موجة ثانية.

وأضاف، "سعيد جدا أن الأوضاع في مصر أفضل"، حييث أن نسبة النمو إيجابية بمصر في "2020-2021" وهذا في الوقت الذي تشهد دول أخرى بالعالم انخفاضا حادا في معدلات النمو.

ولفت إلى أنه من الدروس المستفادة من هذه جائحة كورونا وضع ملف الصحة على رأس الأولويات بالعلاقات "المصرية – الفرنسية"، منوها بأن التعاون في هذا المجال من أهم الموضوعات التي سيتباحثون بشأنها خلال الأشهر المقبلة في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين.

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