رئيس الوزراء الياباني يحث كوريا الجنوبية لإصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
أجرى رئيس الوزراء الياباني الجديد يوشيهيدي سوجا، اليوم الخميس، أول مكالمة هاتفية له مع نظيره الكوري الجنوبي منذ توليه منصبه، حيث أخبر الرئيس مون جاي - إن أنه يجب على الجيران العمل على حل العلاقات المتوترة، وفقا لما ذكرته شبكة "ايه بي سي نيوز".

وكانت المحادثات التي اقترحتها كوريا الجنوبية هي أول اتصال منذ تسعة أشهر بين قادة البلدين. تدهورت العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية إلى أسوأ مستوياتها منذ سنوات تحت حكم سلف سوجا، شينزو آبي، وهو صقر عسكري ينظر إليه البعض على أنه لا يعتذر بما فيه الكفاية عن الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية من 1910-1945.

وقال سوجا للصحفيين "أبلغ الرئيس مون أن العلاقات بين البلدين في حالة خطيرة للغاية في الوقت الحالي ويجب ألا نترك هذا دون حل.. اليابان وكوريا الجنوبية جارتان مهمتان للغاية لبعضهما البعض. في التعامل مع كوريا الشمالية وقضايا أخرى، أعتقد أن التعاون بين اليابان وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية."

ينبع نزاعهم الحالي من مطالبة كوريا الجنوبية بتعويض العمال الكوريين الذين أساءت إليهم الشركات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية. وقد أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في عام 2018 الشركات اليابانية بتعويض المدعين الكوريين المسنين. بينما تصر اليابان على أن جميع مسائل التعويض قد تمت تسويتها بموجب معاهدة عام 1965.

امتد النزاع إلى القضايا التجارية والعسكرية، مما أدى إلى تعقيد التعاون بين الحليفين الأمريكيين الرئيسيين. واتهم مون حكومة آبي بتسليح التجارة للرد على الخلاف القانوني. ولم يذكر سوجا أي تفاصيل بشأن الخطوات التي ستتخذها اليابان لتحسين العلاقة. وبدا أنه يشير إلى أن موقف اليابان بشأن التعويض لم يتغير وأنه وضع عبء تخفيف التوترات على كوريا الجنوبية.

وقال سوجا "بناء على مواقف اليابان الثابتة بشأن المشاكل المختلفة، أخطط لمواصلة حث كوريا الجنوبية بشدة على اتخاذ الإجراءات المناسبة". وردا على سؤال عما إذا كان هناك أي مؤشر على ذوبان الجليد، رفض شوقا التعليق.

يذكر أنه تولى سوجا منصبه الأسبوع الماضي بعد تنحي آبي بسبب تدهور صحته. وقد أجرى محادثات هاتفية مع زعماء عالميين آخرين، بما في ذلك مكالمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد. ومن المتوقع إجراء مكالمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوريا الجنوبية رئيس الوزراء الياباني

أخبار تهمك

شوبير يحدد مصير ميشيل يانكون مدرب حراس الاهلي

منذ أقل من ساعتين

سواريز يودع برشلونة بالدموع تحت أنظار ميسي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي إتفاقه مع نجم بنفيكا البرتغالي

منذ ساعة و نصف

بفرمان من فايلر.. قرار جديد بشأن الثلاثي الأجنبي في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

منذ يوم

6 سعداء بعودة "باتشيكو" لتدريب الزمالك

منذ ربع ساعة

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ حوالي 13 ساعة

النيران بدأت في المخازن.. محاولات للسيطرة على حريق مستشفى خاص بفيصل

منذ أقل من ساعتين

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ يوم

محمد شريف يرفض تجديد عقده مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يثأر من بايرن ميونيخ

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يشترط على الزمالك قبل بدء مهمته

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الزمالك يُنافس الأهلي على صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

نجم برشلونة يقترب من مجاوره النني في الأرسنال

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

اليابان: لا توجد خطة للمحادثات أو تراجع بشأن قرار التجارة مع كوريا الجنوبية

"آبي": الخلاف حول الحرب العالمية الثانية هو أكبر مشكلة مع كوريا الجنوبية

اليابان: خطوة التصدير لا تهدف إلى الإضرار بالعلاقات مع سول

كوريا الجنوبية تلغي اتفاق تبادل الاستخبارات مع اليابان وسط عداء تاريخي

كوريا الجنوبية تلغي اتفاق تبادل الاستخبارات مع اليابان وسط عداء تاريخي

بدء تنفيذ قرار اليابان بخفض الوضع التجاري لكوريا الجنوبية

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:21 م

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

النيران بدأت في المخازن.. محاولات للسيطرة على حريق مستشفى خاص بفيصل

11:59 ص

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

09:56 ص

نجم برشلونة يقترب من مجاوره النني في الأرسنال

01:24 م

باتشيكو يشترط على الزمالك قبل بدء مهمته

12:07 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

وزراء التعليم العرب يناقشون وثيقة تطوير التعليم

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد